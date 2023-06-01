Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 7:17

В Сочи открыли первую смену круглосуточного лагеря 1 июня

Также в День детей откроют 20 площадок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Она появилась на базе новой школы на Мамайке.

Она появилась на базе новой школы на Мамайке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день лета отмечают праздник, посвященный самому главному в жизни - нашим детям. В Сочи подготовили много подарков: откроют 20 новых площадок, проведут десятки программ, чтобы 1 июня стало радостным событием для всех семей сочинцев и наших гостей.

Сегодня дан старт летней оздоровительной программе курорта. Вместе с детьми, их учителями и родителями открыли первую смену «Ласточки» - круглосуточного лагеря для учеников на базе новой школы на Мамайке.

- Место для нашего города уникальное, с огромным историческим наследием. Именно здесь в середине прошлого века открылся пионерский лагерь «Ласточка», который всегда считался одним из лучших на Черноморском побережье Кавказа. Сегодня здесь построена самая многонациональная школа Краснодарского края. И в Год педагога и наставника, объявленный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, мы продолжаем лучшие традиции: этим летом 300 наших талантливых подростков отдохнут в лагере, наберутся сил и реализуют свои творческие и научные проекты, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.