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НовостиОбщество1 июня 2023 8:02

Жители поселка Индустриального смогут пройти осмотр в мобильном комплексе 2 июня

Выездной комплекс будет работать в пригороде Краснодара в первой половине дня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

2 июня мобильный комплекс будет работать в поселке Индустриальном Краснодара. Врачи осмотрят местных жителей с 9 утра до 14 часов дня.

- Мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» 2 июня будет работать в районе дома № 12 по улице Степной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все желающие смогут пройти узнать свой рост и вес, оценить уровень физической формы, измерить артериальное давление и сдать анализы на холестерин и глюкозу.

- Обследования будут проводится бесплатно. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт, - добавили в минздраве региона.