1 июня отмечается День защиты детей Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Евгений Наумов и Вера Галушко поздравили краснодарцев с Днем защиты детей. Глава города и председатель городской Думы пожелали детворе веселого и беззаботного лета, отдыха, успехов и хорошего настроения.

– Главное задание на лето — хорошо отдохнуть, набраться сил, весело и с пользой провести время! И обязательно помочь бабушке на даче! Отличного настроения всем, радости и счастья! – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Вера Галушко поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, педагогов за воспитание ребят.

— Для нас 1 июня — праздник детства, а также напоминание взрослым об их долге перед подрастающим поколением и ответственности за его будущее, — отметила председатель городской Думы.

В Краснодаре в День защиты детей подготовили большую праздничную программу. В городе пройдут конкурсы, концерты, мастер-классы и соревнования. В них поучаствуют тысячи юных жителей.