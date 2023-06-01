AVA Group принял участие в финале премии Urban Awardsщдгшш

Фото: пресс-служба AVA Group

С 30 мая по 1 июня в Сочи проходят мероприятия, посвященные подведению итогов премии Urban Awards. Проекты AVA Group вошли в финал премии -жилой комплекс Novella в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО» и апартаментный комплекс The Grand Palace в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов комфорт-класса». Елена Сошникова, советник президента AVA Group, вручила награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса». В 2022 году в данной номинации победил жилой комплекс Role Clef.

ЖК Novella – семейный жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости от крупного торгового центра «Красная площадь», спортивного комплекса «Баскет Холл» и одной из главных магистралей города – улицы Дзержинского. Жюри высоко оценило технические характеристики проекта, архитектурные особенности комплекса, ландшафтный дизайн, наличие сервисных помещений в местах общего пользования.

Фото: пресс-служба AVA Group

Апартаментный комплекс The Grand Palace вошел в тройку лидеров и был отмечен уникальной концепцией проекта, высоким уровнем сервиса.

Оба комплекса введены в эксплуатацию.

В рамках премии запланирована деловая программа. Основной темой обсуждения на закрытом бизнес-бранче станет «Будущее городов: создание комфортной городской среды в условиях смены парадигмы мышления». Каждый год вносит свои коррективы в сферу строительства. Внешние факторы, такие как пандемия, СВО, а также появление новых технологий и прогрессивных решений позволяют выводить строительство многоэтажных домов на новых уровень. Теперь для жителей важны не только функциональность и практичность, но и наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности.

«AVA Group при реализации проектов учитывает все последние тренды и запросы покупателей недвижимости для создания максимально комфортных условий для жизни и ведения бизнеса. Сервисная инфраструктура проектов, площадки для активных игр и занятий спортом, управление домом через мобильное приложение и собственная программа клиентской лояльности – благодаря этим параметрам объекты AVA Group остаются комфортными в быстро меняющихся условиях», - комментирует вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

Фото: пресс-служба AVA Group

AVA Group большое внимание уделяет цифровизации как одному из стратегических направлений бизнеса. Первые цифровые продукты холдинга уже получили высокую оценку среди профессионалов рынка. Цифровая платформа ITRIELT позволяет провести сделку от первого касания с клиентом до выплаты партнеру агентского вознаграждения. Сейчас платформу используют более 10 000 агентств недвижимости РФ. Тем, кто только планирует приобретать недвижимость, AVA Group предлагает окунуться в виртуальную реальность и увидеть свой будущий дом на экране интерактивной платформы AVALIN. Сейчас в интерактивной платформе оцифровано 7000 кв. км. территории Краснодарского края. Интерактивная платформа AVALIN дает возможность не только увидеть дом в разрезе города, но и пройтись по территории, войти в квартиру, оценить планировку, возможности расстановки мебели, вид из окна. Все дома AVA Group управляются с помощью мобильного приложения, которое кроме стандартных опций включает в себя персональные условия программы клиентской лояльности .

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