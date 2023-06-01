Окончательные итоги озвучат 2 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре озвучили предварительные итоги голосования за благоустройство зеленых зон. Жители города выбирали территории с 15 апреля по 31 мая. В голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда» поучаствовали более 91 тысячи краснодарцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Предварительно, наибольшее количество голосов набрал сквер им. Гатова на улице Стасова. За него проголосовали 42914 краснодарцев. Второе место занимает сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом – 20084 голосов.

На третьей позиции находится сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне — 12825 голосов. Далее следует бульвар им. Россинского в поселке Краснодарском – за него проголосовали 6966 жителей. Территорию по улице Зиповской, 4/4 выбрали 5973 краснодарца. Замыкает рейтинг сквер им. Самойленко на улице Постовой напротив Городского Сада с 2774 голосами.

— Пока нам известны лишь предварительные цифры. В течение сегодняшнего дня они могут незначительно измениться, ведь голосование проходило в режиме онлайн, а значит какие-то данные могут еще находиться в обработке, – отметил замглавы города Максим Онищенко.

Окончательные итоги голосования подведут 2 июня. После оглашения результатов городская общественная комиссия запротоколирует результаты.

– Это обязательная процедура. Далее мы направим этот документ в профильное федеральное министерство, – добавил Максим Онищенко.