В рулетах спрятали три сотовых телефона, три сим-карты и две зарядки Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

На Кубани заключенным пытались передать телефоны в бисквитных рулетах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной управления ФСИН.

Продуктовую передачу обнаружили в ИК-11 в Приморско-Ахтарском районе. При проверке оказалось, что в бисквитных рулетах находятся три сотовых телефона, три сим-карты и две зарядки.

– По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе УФСИН по краю.

Найденные в бисквитных рулетах предметы изъяли.