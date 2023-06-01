Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани1 июня 2023 9:07

На детском пляже под Анапой установят декоративный забор

Высокого ограждения с колючей проволкой не будет
Мария ЧАЛАЯ
На детском пляже в Сукко забора с колючей проволокой не будет. Фото: t.me/anapaofficial

На детском пляже в Сукко забора с колючей проволокой не будет. Фото: t.me/anapaofficial

На детском пляже под Анапой установят декоративный забор. Сегодня утром мэр курорта Василий Швец обсудил с директором Всероссийского детского центра «Смена» Игорем Журавлевым организацию детского отдыха на пляже летом.

- Глава города отметил, что высокий забор с колючей проволокой на детском пляже – избыточная мера. Ограждение, отделяющее зону детского отдыха, должно быть декоративным. На время пребывания детей на пляже доступ посторонним должен быть ограничен в целях безопасности и в соответствии с законодательством, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что по периметру пляжа Смены установят невысокое эстетичное ограждение в светлых тонах. Также для ограничения доступа посторонних на территории будет дежурить охрана.

Напомним, такие меры были приняты в соответствии с изменениями в законодательстве «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».