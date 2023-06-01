Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель и пассажир Lada погибли в ДТП с BMW. Смертельная авария произошла ночью 31 мая на трассе Отрадоольгинская – Новокубанск – Армавир в Новокубанском районе.

– По предварительным данным, 46-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем BMW 528 под управлением 37-летней женщины, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате водитель и неустановленный пассажир скончались на месте аварии. Пострадавших водителя и пассажирку иномарки с травмами госпитализировали.

– Установлено, что все участники ДТП передвигались без использования ремней безопасности, – уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.