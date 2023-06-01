В Анапе больше четырех дней ищут загадочно пропавшего 35-летнего мужчину

В Анапе пропал 35-летний мужчина. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе пропал 35-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно с 28 мая 2023 года.

- Филатов Максим Владимирович, рожденный 26 октября 1987 года, в день пропажи был одет в серую куртку с капюшоном, джинсы темно-синего цвета с черным ремнем с железной бляхой. Также на нем были красная спортивная кофта и темно-синие кеды, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в день пропажи мужчина вышел из дома и не вернулся.

При получении какой-либо информации, способствующей розыску, просим позвонить в Отдел МВД России по городу Анапе по телефонам: +79671111404, 88613346882 или 112.