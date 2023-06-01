Общественный транспорт в Сочи перешел на летний режим работы

Режим работы маршрутов в направлении Сочи – Адлер продлили до 00:00 часов.

В Сочи общественный транспорт перешел на летний режим работы. С 1 июня автобусы начали ходить до 23:00 в городе. А в пригороде общественный транспорт будет курсировать в зависимости от пассажиропотока. К слову, режим работы маршрутов в направлении Сочи – Адлер продлили до 00:00.

- В микрорайоне Лазаревское появятся дополнительные сезонные маршруты: № 67 «мкр-н Лазаревское, ост. ВИЗР – ост. Кольцевая», № 78 «п. Каткова щель – ул. Лазарева – п. Аше», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из аэропорта начнут ходить круглосуточные автобусы № 558 и № 105а. Их запустят с 1 июля.