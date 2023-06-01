В День защиты детей в Анапе проходят праздничные мероприятия. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в День защиты детей проходят мастер-классы и концерты. Так, яркий праздник развернулся в парке «Ореховая роща».

- До 13:00 здесь продолжается концертная программа с выступлением творческих коллективов города. Работают интерактивные площадки и творческие мастерские от Детско-юношеской библиотеки и ДК «Молодежный», - сообщили в пресс-служи мэрии Анапы.

Уточняется, что ребята вместе с родителями могут принять участие в мастер-классах, заработать жетоны и обменять их в «магазине сюрпризов» на подарки.

Кроме того, городские библиотеки подготовили для юных читателей игры, викторины, конкурсы и мастер-классы. Мероприятия будут проходить протяжении всего дня.