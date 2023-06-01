Первую в России научную детскую площадку открыли в Сочи

На Цветном бульваре под открытым небом обустроили интерактивный музей площадью в 350 квадратных метров. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в День защиты детей открыли уникальную научную детскую площадку. На курорте подготовили большой праздник для воспитанников летних лагерей, юных одаренных сочинцев, жителей и гостей курорта.

В торжественной церемонии участвовали представили Министерства науки и высшего образования России, Совета по делам молодежи при президенте РФ. Площадка создана в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране главой государства Владимиром Владимировичем Путиным.

Проект разработали молодые ученые и для молодежи. На Цветном бульваре под открытым небом обустроили интерактивный музей площадью в 350 квадратных метров. Дети в игре будут познавать окружающий мир, знакомиться с астрономией, осваивать законы физики. Узнают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе.

- Место выбрали вместе с горожанами. Рядом несколько школ и детских садов, теперь можно проводить уроки и занятия на свежем воздухе, знакомить ребят с флорой и фауной нашего города и региона — в Сочи мы сделали акцент на теме экологии, ключевой для курорта, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.