Инвестиционный холдинг AVA Group принял участие в форуме недвижимости «Движение» в Сочи, проходившем с 30 мая по 2 июня

Фото: пресс-служба AVA Group

В рамках 2 деловых площадок: «Город риэлторов» и «Город девелоперов и строителей» с практическими кейсами на актуальные темы сферы девелопмента выступили топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний, экспертов отрасли, агентств недвижимости, а также ведущие бизнес-тренеры страны. Отдельно на выставке Экспо застройщики представляли проекты девелопмента, AVA Group презентовал участникам сервисные апартаменты на курорте Роза Хутор - LeePrime Residence Polyana Sochi .

Вице-президент по коммерции и цифровизации группы компании АВА Татьяна Фоменко в секции девелопмента поделилась прикладным опытом внедрения цифровых методов продаж в бизнес-процессы, которые реализуются в рамках одной бесшовной цифровой платформы - Экосистемы AVA.

В своём докладе эксперт отметила ключевые элементы системы с акцентом на существенное повышение финансовых показателей компании. 4 цифровых компании AVALIN, IT RIELT, AVACORE, AVA TECH в течение года создали новые цифровые продукты - платформу Агента, офисы продаж с виртуальной реальностью, глубокую аналитику данных, систему динамического ценообразования, дашборды, работу с базами данных и аватаром клиентов, онлайн-сделку, автоматический экспорт на классифайды и приложения для покупателей.

«На сегодняшний день цифровизация и информационные технологии являются ведущей сферой развития любого бизнеса и инвестиций. Недвижимость и эксплуатация объектов - не исключение, Proptech - это наш взгляд в будущее и стремление улучшить качество жизни каждого человека. Именно поэтому мы продолжим цифровую трансформацию», - подытожила вице-президент по коммерции и цифровизации холдинга Татьяна Фоменко.

Формат форума включал работу сотрудников компании на интерактивном стенде. Презентации с использованием цифровой платформы AVALIN, детально визуализирующей жилые комплексы, позволили каждому гостю подробно ознакомиться с проектами AVA Group. В числе представленных лотов - проект с высокой инвестиционной привлекательностью в прибрежном кластере Сочи и курорте Роза Хутор - сервисные премиальные апартаменты - LeePrime Residence Polyana Sochi. Главной особенностью которого является философия гостеприимства и персональный подход к каждому гостю от отельного оператора LeePrime Group (входит в состав AVA Group).

AVA GROUP на протяжении 4 лет использует цифровые практики. При этом интенсивное внедрение экосистемы в работу AVA во второй половине 2022 г. привело к масштабированию бизнеса, устойчивому росту продаж, существенному увеличению партнерской сети AVA Group и степени вовлечённости агентств недвижимости. Благодаря использованию собственных цифровых сервисов для агентов сегодня около 80% сделок компании проходит в онлайн-формате. Разработка мобильного приложения для жителей AVACORE, позволит автоматизировать широкий спектр вопросов по управлению домом. Кроме того, компания продолжает оцифровывать направление клиентского сервиса, активно внедряя в процесс приема квартир модуль, который позволяет принять квартиру, в случае необходимости автоматически заполнить дефектный акт, тем самым сократив время на прием объекта недвижимости.

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