На Кубани наградили казаков-добровольцев за мужество и героизм в СВО

Денис Буланович, Александр Власов и Евгений Кардаильский Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани наградили казаков-добровольцев за мужество и героизм СВО. Ордена «За Веру, Кубань и Отечество» II степени Евгению Кардаильскому и Денису Булановичу вручил вице-губернатор Александр Власов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Церемония награждения состоялась в правлении Кубанского казачьего войска. Казакам вручили награды за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.

Евгений Кардаильский, ведущий телеканала «Краснодар», ушел в зону боевых действий в ноябре 2022 года. Более трех месяцев он участвовал в спецоперации и снимал короткие репортажи о казаках-добровольцах. Евгений Кардаильский собрал видеоматериалы для документального фильма, который вышел на телеканале 24 февраля.

– Я показал людей, которые рискуют своей жизнью, четко осознавая, ради чего. Они оставляют свои семьи, работу и идут, потому что считают, что делают по-настоящему важное, нужное дело, – отметил Евгений. – Это истинные патриоты.

Казак из Армавира Денис Буланович, командир группы эвакуации добровольческого отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16), спас жизни многим участникам СВО. В настоящее время он работает на Армавирском электромеханическом заводе, где занимается производством отечественных беспилотников. С группой разработчиков Денис Буланович планирует протестировать образцы в зоне СВО.

– Вы достойно выполняли свои боевые задачи, это подтвержденный факт. Настоящие сыны нашей Родины! – сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. – На сегодняшний день перед нами стоят важные задачи по защите страны, оказанию помощи мирным жителям освобожденных территорий, участникам спецоперации, а также в рамках Стратегии РФ в отношении российского казачества.

В настоящее время уже более 500 казаков-добровольцев удостоены федеральных, краевых и войсковых наград за отвагу, мужество, героизм и спасение сослуживцев в зоне СВО.