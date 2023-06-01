В Анапе море прогрелось до +22 градусов Фото: Виталий ТИМКИВ

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +22 градусов. Такой отметки 1 июня температура воды достигла в Анапе.

На градус ниже столбики термометров показывают в Геленджике. Здесь температура воды достигла +20 градусов. А в Сочи, Туапсе и Новороссийске море прогрелось до +19 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Азовском море зафиксированы показатели выше, чем на Черном. Максимально вода прогрелась в Ейске – до +21 градуса. Чуть холоднее море в Приморско-Ахтарске и Темрюке – здесь столбики термометров поднялись до +19 градусов.