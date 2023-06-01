Для ребят организовали около 40 тематических площадок Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевой праздник в честь Дня защиты детей прошел в парке 30-летия Победы в Краснодаре. Мероприятие посетили губернатор Вениамин Кондратьев и замглавы региона Анна Минькова. Они пообщались с ребятами и осмотрели тематические площадки.

На краевом празднике 1 июня собрались около 700 детей из разных муниципалитетов региона. Участники объединились в команды для прохождения 40 тематических площадок. На них для ребят организовали игры и мастер-классы. Кроме того, каждый ребенок получит бесплатное мороженое, воду и прокатился на аттракционах.

Губернатору ребята рассказали о своих мечтах, поделились успехами в учебе и спорте, науке и творчестве.

– У вас все получится, просто оставайтесь детьми и радуйтесь каждому дню. Наполняйте эмоциями свою жизнь и жизнь края, делайте мир лучше. Вы очень талантливые, и должны в любой сфере найти себя, – обратился к детям Вениамин Кондратьев.