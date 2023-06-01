Запускать световую анимацию будут с 20:30 до 23:00 Фото: кадр из видео

Световую анимацию «Страна детства» запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Запустить световую анимацию планируют уже 1 июня с 20:30 до 23:00 на улице Постовой, 34. Включать световое шоу на колесе обозрения ежедневно в течение июня

– Световая анимация «Страна детства» патриотической направленности будет сопровождаться произведением Вениамина Баснера «С чего начинается Родина». Песня исполнена сводным хором краснодарских Детских школ искусств, – рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Музыкальную композицию будут запускать каждые полчаса с 20:30 до 21:30.

Уточняется, что при дождливой погоде запуск анимации приостановят.

– Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя, – добавили в пресс-службе администрации.