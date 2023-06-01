Аварийный участок водовода заменили в районе Новороссийска Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аварийный участок водовода заменили в районе Новороссийска. Работы завершили в горной местности на магистрали от насосной станции до поселка Верхнебаканского. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Протяженность участка составляет 208 метров. За 40 лет эксплуатации он обветшал и исчерпал ресурс.

– Было принято решение оперативно заменить наиболее аварийный участок. В преддверии летней жары было необходимо снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях, в целом улучшить водоснабжение населенного пункта, – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Отмечается, что обновленный участок водовода обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды в поселок Верхнебаканский.