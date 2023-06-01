Жителей Кубани и Адыгеи предупредили об угрозе подъема уровня воды в реках

В регионах прогнозируют сильные дожди

В Краснодарском крае и Адыгее продолжает действовать предупреждение по сильным дождям с грозами. В связи с этим жителей регионов предупредили об угрозе подъема уровня воды в реках.

По данным краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани в зоне риска находятся Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Курганинский, Усть-Лабинский районы. В Адыгее вода в реках может подняться до критических отметок в Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах.

Обильные осадки – сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 – 22 м/с – в регионах прогнозируют 1 и 2 июня.