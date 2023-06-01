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НовостиОбщество1 июня 2023 12:32

Предприниматели Краснодарского края закупили лекарства для больниц Херсонской области

Гуманитарный груз доставили в Геническ
Светлана ОВДЕЙ
Препараты распределили в больницы и сельские амбулатории Фото: t.me/aakherson

Препараты распределили в больницы и сельские амбулатории Фото: t.me/aakherson

Предприниматели Краснодарского края закупили лекарства для больниц Херсонской области. Гуманитарный груз на сумму более 10 млн рублей доставили в Геническ. Об этом сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Партию лекарств закупила Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры. Для медучреждений, в частности, приобрели антибиотики, обезболивающие, препараты для лечения гипертонии, онкологических заболеваний. Они распределены по больницам и сельским амбулаториям Херсонской области.

– Самое главное, что все виды медицинской помощи для херсонцев теперь полностью бесплатны, – отметил Андрей Алексеенко. – При украинском режиме деньги с людей сдирали за любую консультацию или капельницу.