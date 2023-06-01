Аналитики выяснили, каким профессиям отдают предпочтение современные школьники и их родители

Выяснилось, что наиболее престижными российские школьники считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%). На втором месте по популярности у современных детей специальности в сфере медицины и биотехнологий (28%). На третьем месте - информационные технологии (20%). Наименьший процент детских голосов приходится на индустрию моды и красоты (8%) и право (4%).

У родителей взгляд на будущую профессию детей иной: 29% хотят видеть их в ИТ-сфере, а именно в разработке, кибербезопасности; 23% - в медицине, 16% - специалистами на производстве и в промышленности. Еще 8% родителей перспективной для своих детей считают туристическую отрасль. При этом 84% опрошенных родителей готовы поддержать любой выбор ребенка и помочь ему в достижении цели. Но все-таки 13% мам и пап будут настаивать на своем выборе, так как не доверяют выбору ребенка.

Исследование показало, что определяющим фактором при выборе профессии у большинства и детей (53%), и родителей (58%) являются персональный интерес и личностные качества человека. О важности ориентироваться и на внешние факторы (ситуацию на рынке труда, развитие экономики) и выбирать востребованные в будущем профессии заявили 36% взрослых. Ключевой аргумент родителей при выборе профессии - перспектива стабильного высокого дохода.

Школьникам финансовый вопрос тоже близок: высокий уровень заработной платы важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности обозначали 25% опрошенных детей, 12% отметили важность наличия больших перспектив на рынке труда. О возможности помочь другим людям при выборе профессии задумываются 15% школьников.

- Юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив в современном цифровом мире. Школьники будут стремиться найти профессию, которая сочетает в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха, - отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. - В то же время, для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность. Несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий – в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики. Пользователи образовательной платформы МТС «Поколение М» в формате эдьютейнмент могут познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением.

Онлайн-опрос родители и участники цифровой образовательной платформы МТС «Поколение М» по развитию детского творчества в цифровой среде в возрасте от 7-18 лет прошли в апреле этого года.