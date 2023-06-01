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НовостиОбщество1 июня 2023 13:03

В Краснодаре по техническим причинам встали трамваи на пересечении Ставропольской и Стасова

На месте проводят восстановительные работы
Светлана ОВДЕЙ
Движение приостановлено из-за обрыва провода контактной сети Фото: МУП «КТТУ»

Движение приостановлено из-за обрыва провода контактной сети Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре по техническим причинам встали трамваи на пересечении Ставропольской и Стасова. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Движение трамваев приостановлено в 14:56 из-за обрыва провода контактной сети. На месте поломки проводят восстановительные работы.

– В настоящий момент не проходит движение трамваев по направлениям ХБК, Пашковская, КМР, – уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».