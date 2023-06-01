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НовостиОбщество1 июня 2023 13:11

Дети участников спецоперации бесплатно прокатились на теплоходе в Сочи

Акция прошла ко Дню защиты детей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для ребят устроили настоящее морское путешествие.

Для ребят устроили настоящее морское путешествие.

Дети участников спецоперации бесплатно прокатились на теплоходе в Сочи. Для ребят устроили настоящее морское путешествие.

- Акция прошла по поручению мэра Алексея Копайгородского в рамках празднования Дня защиты детей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего прокатились около 150 детей вместе с родителями. На теплоходе были и сами участники спецоперации, которые вернулись домой в отпуск.

К слову, на борту для детей организовали анимационную программу. А также всех угостили сладостями.