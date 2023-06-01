Для ребят устроили настоящее морское путешествие.

Дети участников спецоперации бесплатно прокатились на теплоходе в Сочи. Для ребят устроили настоящее морское путешествие.

- Акция прошла по поручению мэра Алексея Копайгородского в рамках празднования Дня защиты детей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего прокатились около 150 детей вместе с родителями. На теплоходе были и сами участники спецоперации, которые вернулись домой в отпуск.

К слову, на борту для детей организовали анимационную программу. А также всех угостили сладостями.