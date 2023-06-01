Движение трамваев восстановлено Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре восстановили движение трамваев после обрыва провода на пересечении Ставропольской и Стасова. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, движение трамваев приостановили в 14:56 из-за обрыва провода контактной сети. На месте поломки проводили восстановительные работы. Транспорт временно не следовал по направлениям ХБК, Пашковская и КМР.

– Трамваи пущены по обычным маршрутам, простой составил 1 час 4 минуты, – уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».