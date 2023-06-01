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НовостиОбщество1 июня 2023 13:41

В Прикубанском округе Краснодара 21 улица осталась без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Время восстановления подачи уточняется

Время восстановления подачи уточняется

В Краснодаре 21 улица временно осталась без света. Отключение в Прикубанском округе произошло из-за аварии.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены, 22 трансформаторные подстанции, ПС «СВ-444» и 14 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Октябрьской, Северной, Спортивной, Новой, Молодежной. Без блага цивилизации остаются улицы Первомайская, Дружбы, Садовая, Юбилейная, Краснодарская, Красная, Мира, Восточная, Транспортная в п. Лазурный.

Электроэнергии временно нет в домах по улицам 1 Мая, Российской, Солнечной, Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской, Черкасской.

В настоящее время на месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.