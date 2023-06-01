Банк «Центр-инвест» принял участие в консультациях по Обзору денежно-кредитной политики Банка России

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков 31 мая в Краснодаре принял участие в общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики Банка России.

Участниками мероприятия стали руководители Банка России, органов власти и общественных объединений, бизнеса и научного сообщества. Всего на общественных консультациях собралось более 300 человек из всех регионов Юга России. Основная цель мероприятия — получить мнение широкой общественности по Обзору денежно-кредитной политики и сформировать предложения ускорения структурной трансформации российской экономики.

Профессор Высоков представил опыт регионального банка «Центр-инвест» по реализации модели EGS-банкинга, обозначил перспективы и приоритеты денежно-кредитной политики для развития региона и готовность поддержать инициативы Банка России на практике.

Цифровизация EGS-банкинга позволила банку «Центр-инвест» построить первый в мире ESG-баланс, представить отчетность и показатели бизнес-плана (баланс, кредитные портфели и объемы платежей) в таксономии Целей устойчивого развития. Банк разработал методологию ESG-рейтингования для МСП. Клиенты с высоким ESG-рейтингом получают кредиты по более льготным ставкам, что служит примером стратегии win-win, когда и банк, и клиенты снижают свои риски за счет устойчивого ведения бизнеса.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Эволюция финансовой архитектуры и развитие цифрового рубля в России замкнет цепочки стандартных платежей в регионе, переведет бюджетное финансирование на смарт-контракты и увеличит оборот финансирования за счет увеличения скорости обращения цифрового рубля.

Обзор денежной политики Банка России — хорошая методологическая основа для самоанализа работы регионального банка и активного диалога с регулятором.

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