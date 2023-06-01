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НовостиКарта Кубани1 июня 2023 14:26

В сквере Анапы выпустили белок

Их привезли из Крыма
Мария ЧАЛАЯ
В сквере Анапы выпустили белок. Фото: t.me/anapaofficial

В сквере Анапы выпустили белок. Фото: t.me/anapaofficial

В сквере Анапы выпустили белок. Грызунов поселили в сквере имени Гудовича около детской площадки. Также несколько белок поселят в Ореховой роще и в сквере возле часовни Св. Осии.

- Пушистых зверьков привезли из Крыма. Их выпустили школьники из гимназии «Аврора», депутат ЗСК Николай Морарь, вице-мэр Артем Моисеев, депутат Совета Людмила Шмакова и жители близлежащих домов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что больше всего животных будет жить вблизи краеведческого музея. Специально для белок на деревьях установили домики и кормушки.