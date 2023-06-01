Награды ребятам вручил губернатор Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре наградили победителей краевых и федеральных конкурсов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Награды ребятам вручил губернатор Вениамин Кондратьев.

Церемония награждения состоялась в День защиты детей во дворе спорта «Олимп». Здесь собрались около двух тысяч ребят из всех городов и районов края.

Почетные дипломы и подарки получили 25 номинантов ежегодного конкурса «Стань первым во славу Кубани!». Их вручили лучшим спортсменам, волонтерам, музыкантам, художникам. Еще шесть ребят получили федеральную награду «Горячее сердце» за храбрость, отзывчивость и готовность бескорыстно прийти на помощь.

–. Вы такие разные, но все очень талантливы, вам все интересно. Желаю эту активность трансформировать и превратить в свой жизненный успех. Вы креативные, по-новому мыслящие, – обратился к детям глава региона. Глядя на вас, не сомневаюсь, что в будущем все будет хорошо. Те, кто не был отмечен сегодня, обязательно получит свою награду завтра – если будет активным, целеустремленным, а именно такие ребята живут в нашем крае.

В настоящее время в регионе насчитывается 1,3 млн детей. Для ребят во всех муниципалитетах строят детсады, школы, центры единоборств, оборудуют классы новейшей техникой, а спортивные залы – современным инвентарем. Дети посещают театры и музеи, центры творчества и волонтерства, занимаются в кванториумах.