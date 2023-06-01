23 тысячи кубанских выпускников сдали ЕГЭ по математике Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 23 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по математике. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Во всех муниципалитетах края организовали 134 пункта проведения экзамена. В них около 11 тысяч человек выполнили работы профильного уровня, необходимую для поступления в вузы. Еще 12 тысяч человек сдавали базовую математику.

– Все аудитории оборудованы системами видеотрансляции, рециркуляторными лампами, сплит-системами. На входе в пункт сохраняется требование термометрии и обработки рук антисептиком. По медицинским показаниям для 24 участников организовали экзамен на дому, – сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. Для получения аттестата с отличием выпускникам необходимо набрать не менее 70 баллов. Экзамен базового уровня оценивают по пятибалльной шкале. Для получения аттестата необходимо получить не менее трех баллов, а для документа с отличием – пять баллов.

В настоящее время в Федеральный центр тестирования уже направлены на утверждение результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. Выпускники узнают предварительные результаты не позднее 16 июня на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.