ВЭБ.РФ вложит более 4,7 млрд рублей в строительство трех школ на Кубани

Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2024 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

ВЭБ.РФ профинансирует строительство еще трех школ в Краснодарском крае. Образовательные учреждения возведут в рамках государственно-частного партнерства в Анапе, Новороссийске и Армавире.

– Три новых общеобразовательных учреждения позволят создать 3750 мест. Концессионные соглашения рассчитаны на срок до 2032 года. В течение девяти лет средства будут возмещаться банкам за счет федерального и муниципального бюджетов. Для этого муниципалитеты дополнительно получат из федерального бюджета в общей сложности почти 2,3 млрд рублей, – отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

Благодаря применению концессионного механизма существенно снизилась единовременная нагрузка на региональные бюджеты и выросло количество создаваемых школ. После ввода в эксплуатацию право собственности на объект регистрируется на публичные органы власти, а банкам в течении 10-15 лет возмещают вложенные инвестиции. До завершения концессии инвестор будет обслуживать и эксплуатировать объект, а также развивать по согласованию с региональными властями сегмент допобразования детей.

Всего к 2024 году по концессии в Краснодарском крае возведут пять школ на 6800 мест. Ранее ВЭБ.РФ начала работать над строительством школ в Новороссийске и Армавире.