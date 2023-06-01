На Кубани для юных туристов создали 11 туристических маршрутов

В Краснодарском крае для детского туризма рекомендовали 11 турмаршрутов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае для детского туризма рекомендовали 11 турмаршрутов. Они подойдут как для самодеятельного туризма, так и для прохождения организованными группами детей из лагерей и здравниц.

- По результатам обследования в список прошли11 популярных маршрутов продолжительностью от одного до 12 дней. К каждому дали рекомендации по возрасту участников, количеству человек в группе и подготовке. Но в целях безопасности мы все же рекомендуем проходить маршруты в сопровождении квалифицированных инструкторов-проводников, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Все «детские» маршруты получили рецензии специалистов «Кубань-СПАС». Большинство из них проходит по территории Северского, Абинского, Мостовского районов, Горячего Ключа, Геленджика и Сочи.