Министр экономики Кубани обсудил дорожные инициативы на форуме в Сочи

Министр экономики Кубани принял участие в форуме дорожных инициатив в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Министр экономики Кубани принял участие в форуме дорожных инициатив в Сочи. Темой пленарного заседания стала реализация проекта «Южный кластер». Строительство трассы от Горячего Ключа до аэропорта Адлер позволит сократить время в пути более чем в три раза.

– «Южный кластер» очень перспективен для края. Мы ожидаем роста инвестиций в размере 2-3 триллионов рублей только благодаря этой дороге. После ввода трассы в эксплуатацию число туристов может вырасти до 25 миллионов человек в год. Следовательно, для того, чтобы их разместить и оказать им качественный сервис, необходимо будет построить порядка 100-150 тысяч новых номеров. То есть, может произойти развитие туристического комплекса в целом, - рассказал Алексей Юртаев.

В 2023 году уже начались работы на обходе Адлера. Это позволит переключить до 22% трафика и перераспределит транспортные потоки, снизив загруженность Адлерского кольца. Участок планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Реализация проекта «Южный кластер» позволит решить проблему сезонных дорожных заторов.

Разработкой проекта занимается государственная компания «Автодор». Это четырехполосная дорога протяженностью 152,3 км. В рамках проекта построят три обхода городов Сочи, Туапсе и микрорайона Лазаревское.