На Кубани снова при загадочных обстоятельствах пропала семейная пара с лабрадором

Супруги пропали 28 мая. Фото: соцсети

На Кубани продолжается серия зловещих исчезновений людей. Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили в розыск семейную пару, пропавшую на территории Щербиновского района. В последний раз Артема и Марию Полковниченко видели 28 мая. Супруги взяли с собой любимого лабрадора и уехали на авто. Четвертый день родные не могут выяснить их местонахождение.

- Внимание! Пропали люди! Мария Полковниченко 36 лет и Артем Полковниченко 35 лет. 28 мая 2023 года они уехали на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета. С собой собака лабрадор белого цвета. С тех пор их местонахождение неизвестно, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что рост Марии 158 см. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и голубые глаза. Артем Полковниченко 170 см роста, телосложение худощавое, волосы темные и серо-синего цвета глаза.