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НовостиПроисшествия1 июня 2023 17:40

В Краснодарском крае на Михайловском перевале при столкновении с грузовиком погибла пассажирка легковушки

Авария произошла в районе села Возрождение
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани произошло смертельное ДТП.

На Кубани произошло смертельное ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности аварии, которая произошла на Михайловском перевале. В районе села Возрождение при лобовом столкновении с грузовиком погибла пассажирка легкового автомобиля ВАЗ -2115.

- Предварительно установлено, что водитель ВАЗ -2115, спускаясь по Михайловскому перевалу в сторону села Возрождение не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Howo, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому.

Пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась на месте.