Проблемы многодетных детей на Кубани будет решать Совет при губернаторе

Совет при губернаторе по развитию гражданского общества будет контролировать решение вопросов многодетных семей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Совет при губернаторе по развитию гражданского общества будет контролировать решение вопросов многодетных семей. Организация займется в том числе и проблемами, с которыми сталкиваются многодетные при начале строительства на выделенных земельных участках. На круглом столе обсудили строительство инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры на участках для многодетных семей.

- Речь идет об улучшении жилищных условий семей, в которых воспитываются трое и больше детей. Принятые в ходе круглого стола рекомендации будут направлены на рассмотрение в Заксобрание края. Совет, в свою очередь, будет следить за тем, как решаются самые насущные вопросы, - подчеркнул председатель совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества Андрей Зайцев.

Речь шла о земельных массивах в краснодарском поселке Пригородном, а также в Северском районе и Армавире. Руководители ресурсоснабжающих организаций рассказали о ходе работ по развитию инженерно-дорожной инфраструктуры. В Армавир, Северский район и Краснодар были направлены «дорожные карты», где поэтапно прописали все сроки выполнения работ.