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НовостиСпорт1 июня 2023 18:32

В Краснодаре отменили полумарофон «Забег.РФ»

Такое решение приняли власти региона по соображениям безопасности
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре отменили массовый забег.

В Краснодаре отменили массовый забег.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре отменен полумарафон «Забег.РФ. Об этом сообщили организаторы соревнований. Решение об отмене приняли в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

- Друзья, знаем, что сейчас вы расстроены, ведь до ЗаБега оставалось всего три дня и каждый из вас готовился и ждал его. Мы до последнего старались сделать все возможное и даже больше, чтобы он состоялся, - рассказали организаторы мероприятия.

Забег должен был состояться 4 июня. Участникам, оплатившим стартовые пакеты и отказавшимся от участия в других марафонах, вернут деньги.