В Сочи наградили школьников за выдающиеся достижения в учебе и спорте

Около 200 юных жителей Сочи стали обладателями премий главы города. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Около 200 юных жителей Сочи стали обладателями премий главы города. Алексей Копайгородский вручил одаренным школьниками именные премии за успехи в учебе и спорте. Церемония «Созвездие юных талантов-2023» прошла в Зимнем театре.

– Чествование лучших школьников - очень важная для города традиция в День защиты детей. Мы внимательно следим за успехами каждого из вас, радуемся всем вашими достижениям и испытываем за вас огромную гордость, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На церемонии наградили дипломантов и лауреатов конкурсов, олимпиад и конференций, победителей спортивных соревнований. Не остались без внимания и наставники школьников.