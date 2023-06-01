В Краснодарском крае реализуют стратегию «Кубанское долголетие»

В Краснодарском крае реализуют программу поддержки активного долголетия пожилых кубанцев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае реализуют программу поддержки активного долголетия пожилых кубанцев. В регионе применяют различные социальные технологии, способствующие укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни старшего поколения.

- В регионе созданы 938 приемных семей, в которых проживают 1025 жителей пожилого возраста и инвалидов. Также в центрах социального обслуживания есть школы по уходу за пожилыми, где близких тяжелобольных людей обучают необходимым навыкам. Ежегодно здесь проходят подготовку более 10 тысяч человек, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

При учреждениях соцобслуживания населения работают пункты бесплатного проката технических средств реабилитации. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 3 тысяч жителей региона. Пожилые люди и инвалиды также могут бесплатно получить сиделок. В 2023 году этой возможностью воспользовались более 1,6 тысяч человек.