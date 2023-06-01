Активные студенты Краснодарского края могут выиграть губернаторскую стипендию

Экспертная комиссия выберет тысячу стипендиатов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Начался прием заявок на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. Поощрение ежегодно присуждают добившимся выдающихся результатов представителям молодежи. Учитываются успехи в творческой, учебной и научной деятельности.

- Успеваемость соискателей оценит экспертная комиссия. Будет учитываться жизненная позиция, а также участие в социально значимых мероприятиях различного уровня, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В 2023 году стипендию в размере 5 тысяч рублей получит тысяча кубанских студентов. Лауреатами станут 500 студентов вузов и 500 студентов колледжей и техникумов региона.

Специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края утверждена постановлением губернатора Вениамина Кондратьева.