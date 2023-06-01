Краснодарец взломал подсобку строителей и украл рабочие инструменты в Адыгее

Житель Краснодара обокрал рабочих в Адыгее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицией Тахтамукайского района задержан подозреваемый в краже строительного инструмента. Как сообщили в ГУ МВД России по республике, фигурант взломал входную дверь в подсобку, где рабочие хранили инвентарь и унес с собой дорогостоящие строительные инструменты.

- Заявление о краже строительного инструмента из строящегося многоквартирного домовладения поступило в конце мая. Бригадир группы строителей, занимающихся монтажными работами, сообщил, что на самом объекте он ранее оставлял оборудование в закрытом помещении, обустроенном под временную подсобку. Однако, после обеденного перерыва рабочие обнаружили, что инструменты пропали, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний житель Кубани. К моменту задержание подозреваемый успел продать часть украденного.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту за данные противоправные действия теперь грозит до пяти лет лишения свободы.