«Краснодар» вошел в топ-3 самых убыточных футбольных клубов страны

Фото: ФК "Краснодар".

ФК «Краснодар» попал в антирейтинг Российского футбольного союза. Черно-зеленый клуб расположился на втором месте топ-3 самых убыточных футбольных клубов в стране. За год менеджмент клуба не досчитался 1,18 млрд рублей, сообщает «Рейтинг букмекеров».

На первом месте московский «Спартак». «Красно-белые» по данным РФС ушли в минус на 2,35 млрд рублей. Замыкает тройку антилидеров «Торпедо» с 541 млн рублей убытков.

Напомним, минусовой баланс преследует клуб в течении года. В апреле «КП»-Кубань» уже писала о неприятностях «быков» на финансовом поле. В апреле 2022 года убыток составил 2,4 млрд рублей.