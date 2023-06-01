На Кубани растет объем промышленного производства

В Краснодарском крае растет объем промпроизводства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае растет объем промпроизводства. За первые четыре месяца 2023 года рост индекса промышленного производства составил 110,6% к аналогичному уровню 2022 года.

– Наибольший рост показали отрасли легпрома, фармацевтическая и медицинская промышленность. Также в лидерах производители металлических, пластмассовых и резиновых изделий, мебели, кожи, электроборудования и металлургическое производство, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

На сегодняшний день более производством промышленной продукции заняты более 7 тысяч производителей, 1,2 тыс. из них – средние и крупные предприятия. На предприятиях в общей сложности задействованы около 72 тыс. жителей региона.