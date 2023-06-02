На Николаевском бульваре в Краснодаре появляются пешеходные дорожки

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В Краснодаре продолжают благоустраивать Николаевский бульвар. Рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки.

- На бульваре вдоль улице Автолюбителей появляются пешеходные дорожки. На основной аллее сейчас заливают бетон. Кроме этого, идут земляные работы для последующей установки системы автоматического полива, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На Николаевском бульваре появятся навесы, лавочки, урны, здесь также оборудуют амфитеатр и площадку для выгула собак.

Работы по благоустройству бульвара стартовали в начале март. Ранее проект обновления зоны откорректировали с учетом пожеланий жителей.