В парке Апшеронска обнаружили технически неисправные аттракционы

Проверки продолжаются

Прокуратура Апшеронского района проверила аттракционы в городском парке культуры и отдыха «Юность». Руководство оштрафовали за технические неисправности оборудование и нарушение пожарной безопасности.

- По результатам проверки выявлены нарушения установленных требований к эксплуатации аттракционов: на рабочих местах обслуживающего персонала отсутствуют таблички, содержащие требования к персоналу и основные правила по обслуживанию аттракциона. Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Руководителю парка внесено представление. В настоящее время устранение выявленных нарушений находится на особом контроле прокуратуры района.