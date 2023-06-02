Под Анапой отключат свет 2 июня

Под Анапой отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 2 июня. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 12:00 до 18:00 в селе Витязево. Также с 8:00 до 18:00 возможно понижение напряжения в сети в станице Анапская и хуторах Рассвет, Заря, Тарусин, Усатова Балка, - сообщили «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат с 12:00 до 18:00 в селе Витязево и с 09:00 до 12:00 в селе Супсех.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 пройдут масштабные работы в хуторе Красный, по улицам: Тенистая, Придорожная, Северная, Южная, Мира, Садовая, Тупиковая, Кооперативная, Казачья, Новосадовая, на проспекте Восточный и в переулке Горный. Также в поселке Просторный, по улицам: Академика Опарина, Виноградная, Лиманная, Черноморская, Мира, Центральная.