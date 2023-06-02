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НовостиОбщество2 июня 2023 6:30

Первые ключи в проблемном ЖК «Свобода» в Краснодаре дольщикам вручат 1 сентября

Мэр города посетил строительную площадку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

В Краснодаре достраивают проблемный дом ЖК «Свобода», который возводят рядом с микрорайоном Губернский. Первые ключи дольщики получат 1 сентября.

- Снова встретился с инициативной группой проблемного ЖК «Свобода». Проверили ход строительства третьего литера. Завершается кирпичная кладка, подводят инженерные сети, - сообщил в соцсетях мэр города Евгений Наумов.

Дольщики рассказали, что сами видят, как застройщик нарастил темпы строительства.

- Это результат нашей общей работы. В День знаний начнем вручать первые ключи жителям! – добавил глава Краснодара.