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НовостиОбщество2 июня 2023 7:30

Выпускники Кубани сдают 2 июня ОГЭ по иностранному языку

У одиннадцатиклассников следующий экзамен 5 июня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ОГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам ученики 9-х классов сдают 2 и 3 июня.

- Почти 5 тысяч 9-классников напишут экзамен по иностранным языкам. В аудиториях есть оборудование для аудирования, для устной части – компьютеры, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В первый день 120 минут дается на письменную часть, во второй – по 15 минут на раздел «Говорение».

Максимальное количество баллов по ОГЭ – 68 баллов, минимальное для получения аттестата – 29. Результаты сообщат не позднее 15 июня. У одиннадцатиклассников следующий экзамен 5 июня.