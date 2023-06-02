Выпускники Кубани сдают 2 июня ОГЭ по иностранному языку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ОГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам ученики 9-х классов сдают 2 и 3 июня.

- Почти 5 тысяч 9-классников напишут экзамен по иностранным языкам. В аудиториях есть оборудование для аудирования, для устной части – компьютеры, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В первый день 120 минут дается на письменную часть, во второй – по 15 минут на раздел «Говорение».

Максимальное количество баллов по ОГЭ – 68 баллов, минимальное для получения аттестата – 29. Результаты сообщат не позднее 15 июня. У одиннадцатиклассников следующий экзамен 5 июня.