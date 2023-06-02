В Прикубанском округе Краснодара 17 улиц остались без света из-за аварии

Работают аварийно-восстановительные службы

Утром 2 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КНИИСХ» и 66 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остались улицы Средняя, Троицкая, Ильинская, Борисовская, Проезжая, Рясная, Семеновская, Прерывистая, Звездная, Клеверная, Колосистая, Поливная, Снежная, Вишневая, Клубничная, Озерная, Центральная.

На месте в настоящее время работает аварийная бригада, ведутся восстановительные работы.