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НовостиОбщество2 июня 2023 8:17

Школу на 1550 мест на улице Яцкова в Краснодаре откроют 1 сентября 2024 года

Здание активно возводят
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

Школу на улице Яцкова ждали несколько лет. Долгое время участок был просто обнесен сплошным забором. Мэр сообщил, что строительство идет активными темпами.

- Еще один долгожданный объект в Губернском откроем 1 сентября, но следующего года. Школа позволит разгрузить существующие в этом районе 102-ю и 66-ю, - сообщил глава города Евгений Наумов.

В своей работе подрядчик использует несколько новых технологий, которые ускоряют строительство в полтора раза. Такими темпами весной 2024 года останется завершить только благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре достраивают проблемный дом ЖК «Свобода», который возводят рядом с микрорайоном Губернским. Первые ключи дольщики получат 1 сентября.