В Сочи провели заседание летнего штаба Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи летом проведут более 200 крупных мероприятий. Их организацию обсудили на заседании летнего штаба под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.

На курорте, в частности, проведут музыкальные фестивали и концерты, театральные гастроли, выставки, крупные спортивные мероприятия. В июне в Сочи отметят День России, День молодежи и организуют памятные акции в день начала Великой Отечественной войны.

– Традиционно очень насыщенной будет деловая повестка. Уже на следующей неделе здесь пройдут заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета, - отметил глава Сочи. - Ожидаем участие представителей десяти стран.

Так что во время заседания Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС в Сочи ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонны по трассам регионального значения в Имеретинской низменности в границах Сириуса. Временные ограничения будут действовать с 6:00 6 июня до 00:00 10 июня.

Уточняется, что на участке от поста Магри до границы с Абхазией движение грузовиков по трассе А-147 Джубга – Сочи и по региональным и муниципальным дорогам в этот период откроют ночью.